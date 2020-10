Scaldasole, scontro tra auto: due feriti lievi

Due persone, un uomo di 23 anni e una donna di 50, sono rimasti feriti in modo lieve a causa di un incidente stradale avvenuto alle 7 lungo la provinciale che collega Scaldasole a Dorno. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi i due conducenti erano già usciti in modo autonomo dalle rispettive auto che sono state messe in sicurezza dai vigili del fuoco di Pavia.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce d'Oro di Sannazzaro; i due feriti sono stati accompagnati all'ospedale di Voghera per accertamenti. Sul luogo dell'incidente per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della città iriense.