Covid-19, si impennano i nuovi contagi: 101 in provincia di Pavia

Sono 101 i nuovi casi di contagio dal Covid-19 registrati in provincia di Pavia nelle ultime 24 ore a fronte dei 1.844 casi della Lombardia rilevati con 29.048 tamponi. I decessi sono 17 per un totale di 17.011 persone, mentre guariti e dimessi sono 865 più di ieri per complessive 84.415 persone. In ospedale restano 645 degenti (+99) dei quali 64 (+2) in terapia intensiva. La provincia con il maggior numero di casi è quella di Milano (1.032), seguita da Monza e Brianza (150) e Varese (110).

In tutta Italia i nuovi positivi sono 7.332 (erano 5.901 ieri) e i deceduti sono 43 (+2). I tamponi effettuati sono stati 156.196, record che supera nettamente la media giornaliera di 110 mila tamponi. I ricoverati sono 5.470 (+394) dei quali 539 (+25) in terapia intensiva.