Mortara, focolaio di Covid-19 nella casa-albergo delle suore: cinque decessi

Sono cinque le suore dell'ordine dell'Immacolata Regina Pacis di Mortara decedute nelle scorse ore per Covid-19. Erano tra le 57 ospiti della casa-albergo di via Mazza che le ospitava; una sola al momento risulta negativa. Colpiti anche 12 laici che operano nella struttura che sono a casa e le cui condizioni non destano preoccupazione. Quello mortarese è il focolaio più grande censito dalla Ats nella provincia di Pavia.

La maggior parte delle suore risultate positive saranno trasferite presso una struttura di Rivanazzano, altre due al policlinico San Matteo di Pavia. «Da domani – spiega il direttore generale della Ats, Mara Azzi – il maggior numero sarà trasferito in una struttura di degenza, una soluzione necessaria a causa dell'elevato numero di operatori positivi. Non c'era stato alcun campanello d'allarme – conclude Azzi – fino a quando i sintomi non si sono manifestati in contemporanea in più soggetti».