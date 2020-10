Mortara: a fuoco la centralina di un impianto fotovoltaico

Ieri pomeriggio (mercoledì) i vigili del fuoco di Vigevano e quelli volontari di Mortara hanno effettuato un intervento per domare un incendio che ha interessato una centralina di pannelli fotovoltaici sul tetto di capannone, a Mortara. Lo spegnimento delle fiamme ha richiesto l’utilizzo di diversi estintori a polvere adatti per questo tipo di intervento. I pannelli fotovoltaici sono poi stati messi in sicurezza. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.