Pavia: i Nas sequestrano 13mila mascherine non conformi

Ieri pomeriggio (mercoledì) i carabinieri dei Nas di Cremona hanno effettuato un sequestro amministrativo di 12mila mascherine chirugiche, prive della dichiarazione di conformità CE, e un sequestro penale di 1100 mascherine “Kn95”, che presentavano una certificazione CE rilasciata da un organismo non riconosciuto.

Il controllo, effettuato in una rivendita di prodotti ortopedici di Pavia, rientra nelle iniziative predisposte dall’Arma per monitorare la commercializzazione di dispositivi di protezione per l’emergenza Covid-19. I carabinieri hanno denunciato, in stato di libertà l’importatore, un cittadino cinese di 57 anni residente a Milano.