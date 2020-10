Rientra in Italia dopo essere stato espulso: arrestato in un hotel a Vigevano

Era già stato espulso e rimpatriato in Albania nell'agosto 2017. Ma l'uomo – albanese di 28 anni, senza fissa dimora – è rientrato in Italia prima del periodo previsto dalla normativa, che è di 5 anni. Ieri mattina (mercoledì) è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di polizia di Vigevano dopo aver passato la notte in un albergo della città ducale.

Quando è stato registrato in albergo, infatti, le sue generalità sono finite nella banca dati degli ospiti delle strutture ricettive del Ministero dell'Interno, che ha inviato un avviso telematico agli uffici territoriali. Una squadra Volante del Commissariato ha subito raggiunto la struttura che ospitava il 28enne. L'uomo è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza fino alla direttissima, che è stata celebrata questa mattina (giovedì) al Tribunale di Pavia: l'arresto è stato convalidato, il processo è terminato con un patteggiamento e il giudice gli irrogato la pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione, disponendo la misura di sicurezza di un nuovo provvedimento di espulsione dal'Italia da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera.