Vigevano, potenziamento videosorveglianza comunale: progetto da 85 mila euro

Migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare l'illegalità. Sono i principali obiettivi del nuovo progetto di potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale, che prevede un costo di 85400 euro; per realizzare l'intervento, la nuova giunta ha aderito alla proposta di finanziamento prevista dal D.L. 14/2017.

«Desideriamo prevenire e contrastare i diversi fenomeni di criminalità diffusa e predatoria – dichiara l'assessore con delega alla polizia locale Nicola Scardillo – sia attraverso azioni di controllo di prossimità, che con l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza. Riteniamo, pertanto, che la proposta progettuale sia di estrema rilevanza per la sicurezza in ambito urbano: le apparecchiature saranno, infatti, installate in luoghi strategici, cioè nelle vicinanze degli istituti scolastici e nelle zone di maggior assembramento nelle ore serali e notturne. Se, come ci auguriamo, il progetto otterrà il finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura di Pavia, avremo l’obbligo di realizzarlo entro settembre 2021, in base a quanto stabilito con D.M. del 27 maggio 2020».

Ecco le aree individuate per implementare la videosorveglianza:

• Cairoli/Saporiti;

• Cavallotti/Griona;

• Diaz/Cadorna;

• Simone del Pozzo/Dante;

• Caduti Liberazione/Dante;

• Don Milani/Via Mondetti;

• Regina Margherita / Cortile Pala Basletta;

• Vidari – C.so Anita Garibaldi/Kennedy;

• Giorgio Silva/Merula;

• Dante/ Cavour.