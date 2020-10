Vigevano, spacciava cocaina sotto casa: denunciato 53enne

Il continuo via vai di auto parcheggiate, spesso anche sul marciapiede, e di gente che entrava e usciva da una palazzina di via Garibaldi non è passato inosservata. Una pattuglia del Radiomobile della polizia locale ha segnalato il fatto ai colleghi del Nucleo Operativo e ieri pomeriggio (mercoledì) è scattato un appostamento. Dopo neanche mezzora, è stato fermato con mezzo grammo di cocaina un cliente, che ha ammesso di aver appena acquistato la dose. È quindi scattata la perquisizione a casa del sospettato, un uomo di 53 anni di Vigevano, che ora è indagato per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: il personale del Nucleo Operativo ha rinvenuto nella sua abitazione 8 dosi di cocaina da mezzo grammo ciascuna nella tasca di un paio di pantaloni.

In base a quanto è emerso da una prima analisi del suo cellulare, gli agenti sospettano che il giro di spaccio fosse rilevante e andasse avanti da più di un anno, con molti professionisti e commercianti tra i suoi clienti abituali; le indagini per identificarli sono in corso. È stato inoltre segnalato come consumatore anche il figlio del 53enne, un minorenne: al momento della perquisizione, il ragazzo era nella sua camera a fumare uno spinello. Gli agenti hanno inoltre trovato un grammo di marijuana sulla scrivania.