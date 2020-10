Da sabato stop alle competizioni sportive dei dilettanti e nuove regole per bar e ristoranti

Si è tenuta oggi (venerdì) la riunione con i sindaci dei capoluoghi di Provincia (collegati da remoto), alla quale hanno partecipato anche il prefetto di Milano, Renato Saccone, e i capigruppo dei partiti presenti in consiglio regionale. «Al termine del confronto – fanno sapere dalla Regione – le parti hanno condiviso unanimemente una serie di indicazioni da sottoporre al Comitato Tecnico Scientifico per essere poi formalizzate con un’ordinanza che entrerà in vigore a partire da sabato 17 ottobre e varrà sull’intero territorio regionale».