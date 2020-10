Covid, in Lombardia il maggior numero di casi: oggi sono 2419

Cresce ancora la curva epidemica: sono oltre diecimila i nuovi casi accertati di Covid in Italia (10010, ieri erano 8804), mentre calano i decessi: oggi sono 55, ieri erano stati 83.

Il maggior numero di positivi si registra in Lombardia, con 2419 nuovi casi (ieri 2067), a fronte di 30587 tamponi effettuati (ieri 32507); il rapporto percentuale è pari al 7,9. In provincia di Pavia si registrano 120 nuovi casi. I ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 71 (-1), i pazienti negli altri reparti 834 (+108). In Regione sono 7 i decessi per Covid (ieri 26) accertati nell'ultimo giorno.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.319, di cui 604 a Milano città

Bergamo: 38

Brescia: 105

Como: 190

Cremona: 32

Lecco: 64

Lodi: 55

Mantova: 31

Monza e Brianza: 183

Pavia: 120

Sondrio: 16

Varese: 158