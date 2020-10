Vaccinazioni antinfluenzali da lunedì: in provincia di Pavia verranno distribuite più di 150 mila dosi

Ats Pavia ha comunicato che la campagna delle vaccinazioni antinfluenzali sul territorio provinciale partirà lunedì 19. Sono 315 i medici di medicina generale – su 358 – che hanno già aderito; in fase di definizione è l’adesione di 59 pediatri di libera scelta.

«Sul territorio di Pavia prevediamo la distribuzione di più di 150mila dosi di vaccini – afferma Mara Azzi, direttore generale di Ats Pavia – contro le circa 80mila dello scorso anno. Stiamo tenendo conto dell’indicazione di regione Lombardia di raggiungere il 75% delle persone over 65, arrivando quindi circa a vaccinare 55mila persone nella fascia d’età corrispondente. Al di là di questa precisa indicazione regionale, abbiamo lavorato sull’importanza di vaccinare il più possibile soprattutto le categorie di soggetti fragili (soggetti oncologici, diabetici, immunodepressi, ecc.), gli operatori sanitari che rischiano più facilmente il contagio, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e le future mamme in attesa. Le tempistiche individuate garantiscono una corretta copertura considerato che, negli ultimi anni, il picco influenzale si è manifestato tra la fine del mese di gennaio e gli inizi di febbraio».

La vaccinazione antinfluenzale verrà offerta gratuitamente ai soggetti che corrono un maggior rischio di complicanze nel caso contraggano la malattia: pazienti fragili, donne in gravidanza o nel periodo immediatamente “postpartum”, over 65, operatori sanitari e bambini fino al sesto anno d’età. In particolare, i bambini tra 6 e 24 mesi verranno vaccinati con vaccino iniettivo, mentre i bambini dai 2 ai 6 anni potranno usufruire del vaccino vivo attenuato, una modalità spray nasale, facilmente somministrabile. I pediatri di libera scelta e i centri vaccinali di Asst garantiranno la copertura vaccinale per la popolazione pediatrica fragile.

Le vaccinazioni saranno eseguite, previa prenotazione, all'interno degli studi professionali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che hanno aderito alla campagna, o in locali esterni (centri civici, palestre, oratori ecc.) messi a disposizione dai Comuni della provincia, o a domicilio nel caso di pazienti allettati o impossibilitati a deambulare (saranno impegnati anche i medici della Usca, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale istituite per l’emergenza Covid). Sarà inoltre possibile essere vaccinati presso i centri vaccinali dell’Asst di Pavia (luoghi e modalità di prenotazione verranno indicate sul sito della Asst).

«Mai come quest’anno – specificano da Ats Pavia – la vaccinazione antinfluenzale è la migliore arma a nostra disposizione per limitare le complicazioni dell’influenza e per ridurne la diffusione. Nell’attuale situazione, in cui sarà prevedibile la contemporanea circolazione di virus influenzali e Covid-19, la vaccinazione aiuterà a semplificare la diagnosi, la gestione dei casi sospetti e ridurrà il rischio della contemporanea sovrapposizione delle infezioni. L’utilizzo della mascherina, il distanziamento e le misure di prevenzione continuano ad essere le uniche armi per contenere la trasmissione dell’infezione da Covid-19».