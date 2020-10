Incidente tra due auto a Mortara: le immagini dei soccorsi

È ancora in fase di accertamento la dinamica del sinistro avvenuto nella tarda mattinata di oggi (venerdì) a Mortara, sulla provinciale 26. Sono due le auto che si sono scontrate; al momento non si esclude che possano esserci anche altri veicoli coinvolti. Per i soccorsi sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Vigevano e i volontari di Mortara, oltre al personale del 118. Le ambulanze hanno trasportato i due feriti 26enne, entrambi in codice giallo, al policlinico San Matteo di Pavia e all'ospedale civile di Vigevano. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Vigevano.