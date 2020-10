Covid-19: in Italia 10.925 nuovi contagi e 47 morti

Sono 10.925 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi sono 47 (erano 55 ieri). I dimessi sono 1.255 più di ieri mentre in ospedale restano 6.617 (+439) persone delle quali 705 (+67) in terapia intensiva. I tamponi eseguiti sono stati 165.837 (15.460 più di ieri).

In Lombardia i positivi sono in tutto 2.664, dato che ne fa la regione più colpita dall’emergenza Covid-19. Le nuove vittime sono 13. I ricoverati sono 943 dei quali 96 in terapia intensiva. I guariti e i dimessi sono 54.