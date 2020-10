Vigevano, i carabinieri controllano la "movida": una cinquantina di giovani identificati

Una cinquantina di giovani sono stati identificati questa notte dai carabinieri di Vigevano in prossimità dei locali della “movida” che hanno dovuto chiudere a mezzanotte nel rispetto delle decisioni assunte dal Governo e dalla Regione nelle scorse ore.

Nonostante sia ampiamente noto che in atto una seconda ondata di propagazione del Covid-19, la via notturna si svolge come sempre. Sei militari sono stati impegnati in un servizio di perlustramento delle vie cittadine per verificare il rispetto delle disposizoni.