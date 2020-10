Vigevano, vendevano alcol a minori: chiusi due locali della movida

Avevano venduto bevande alcoliche a minorenni senza chiedere loro preventivamente i documenti come è richiesto dalla legge. Gli agenti del commissariato di viale Libertà hanno dato esecuzione ad un provvedimento del questore di Pavia che impone la chiusura a due dei locali più frequentati della movida cittadina.

Le serrande saranno abbassate al Coffee Time di via Silva per 7 giorni e al B52 di via Naviglio Sforzesco per 10. Le indagini erano partite a seguito della segnalazione di un malore che aveva colto una minorenne a seguito dell'eccessivo consumo di alcol.