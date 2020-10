Covid-19: 11.705 casi in Italia. Lombardia a quota 2975

Sono 11.705 (+780) i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi sono 69 (+12) mentre i dimessi sono 2.334 più di ieri (+1.079). I tamponi effettuati sono stati 146.541 (19.296 meno di ieri). Negli ospedali restano 7.131 ricoverati (+514) dei quali 750 (+45) in terapia intensiva.

In Lombardia i nuovi casi sono 2.975 i decessi 21 per un totale di 17.078. In ospedale sono ricoverate 1.065 persone (+122) delle quali 110 (+14) in terapia intensiva. Dimessi e guariti sono 1.285 in più rispetto a ieri mentre i tamponi effettuati sono stati 30.9881. La provincia di Milano è quella con il maggior numero di casi (+1.463) seguita da Varese (+354) e Monza-Brianza (+353). I nuovi casi in provincia di Pavia sono 132.