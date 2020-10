Gravellona, addio a don Gillo Masseroni: aveva 98 anni

Ha svolto il suo servizio pastorale a Gravellona dal 1949 al 1972, i primi cinque come vice parroco, per poi trasferirsi a Trecate dove è stato parroco per 39 anni. Don Gillo Masseroni è scomparso all’età di 98 anni. Da due anni era ospite di una casa di riposo di Asti.

Ha ricoperto l’incarico di vicario dell’Ovest Ticino dal 1990 all’estate del 1995. Chiusa la sua esperienza a Trecate nel 2011 si era ritirato a Gravellona mentre da due anni era ospite di una struttura di Asti gestita dai Padri Giuseppini. I funerali si svolgeranno martedì alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Trecate.