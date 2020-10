Lomellina, controlli anti-Covid dei carabinieri: 6 persone sanzionate

Proseguono i controlli dei carabinieri per il rispetto delle nuove disposizioni in materia di contenimento della pandemia da Covid-19. Dopo gli accertamenti che hanno interessato la città di Vigevano tra venerdì e sabato, la scorsa notte i militari del maggiore Paolo Banzatti hanno operato nelle zone di Mortara, Garlasco e Robbio. Nel corso del servizio sono state identificate 70 persone e controllati 25 mezzi.

Tutte le persone controllate avevano la mascherina al seguito ma 6 di esse, trovate in assembramento nelle vicinanze di uno dei locali oggetto dei controlli, che non le indossavano, sono state sanzionate. Nel corso dell'attività è stato anche rintracciato ed arrestato R.M., 58 anni, di Mortara, sul cui capo pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze e relativo al reato di atti sessuali con minorenni in concorso. L’uomo, che deve scontare una condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione, è stato condotto in carcere ai Piccolini.