Nuovo Dpcm: giro di vite alla movida; più potere ai sindaci

Un giro di vite alla movida con la facoltà concessa ai sindaci di chiudere strade e piazza in cui si verifichino assembramenti entro le 21. E’ uno dei punti più importanti del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri illustrato poco fa dal presidente del consiglio Giuseppe Conte. Il provvedimento prevede che i locali senza posti a sedere chiudano alle 18, gli altri alle 24. Nei ristoranti dovrà essere indicato il numero massimo di clienti che possono essere accolti e comunque è previsto che ad ogni tavolo non possano sedere più di 6 persone. Stop a tutti gli sport di contatto a livello dilettantistico mentre piscine e palestre continueranno l’attività purché, entro una settimana, si adeguino ai protocolli di sicurezza.

Nessuna restrizione per le scuole che continueranno le lezioni in presenza ma gli istituti superiori avranno facoltà di proporre orari più flessibili con ingressi ritardati ed eventualmente turni pomeridiani. Le università potranno decidere di tenere lezioni a distanza.

Resta confermato il tetto massimo di mille persone per gli spettacoli all’aperto e di 200 per quelli in luoghi chiusi; sale giochi e scommesse potranno operare tra le 8 e le 21. Sono vietate sagre e fiere ad eccezione di quelle a carattere nazionale e internazionale mentre congressi e riunioni sono sospesi ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Nessun provvedimento restrittivo per il momento riguarderà parrucchieri e centri estetici.