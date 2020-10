Sartirana, scontro fra auto: tre feriti gravi

Tre persone, due uomini di 60 e 83 anni ed una donna di 43 anni, sono rimasti feriti in modo serio in un incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 10 in via Mede a Sartirana. Due auto si sono scontrate in modo molto violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ed i vigili del fuoco oltre ai carabinieri che si stanno occupando dei rilievi.

I feriti sono stati trasportati dalle ambulanze della Croce Rossa di Mortara e Gambolò e della Croce Garlaschese al policlinico San Matteo di Pavia, dove sono ricoverati in codice giallo.