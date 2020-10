Mortara, esce di strada e finisce in un canale: muore una donna di 33 anni

Ha perso il controllo della sua Lancia Y che è finita in un canale. Una donna di 33 anni di Romentino (Novara) è morta questa mattina in un incidente stradale avvenuto lungo via Grocco alla periferia di Mortara.

Inutile ogni soccorso: il personale del 118 ne ha potuto solo constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che si stanno occupando della ricostruzione dell'accaduto. Dai primi riscontri sembra che la donna abbia perso il controllo dell'auto uscendo di strada sulla destra e poi ribaltandosi. L'utilitaria è finita in un canale nel quale l'acqua è profonda circa mezzo metro e non ha avuto scampo.