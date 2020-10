Covid-19: in Lombardia 1.687 casi e 6 decessi

Sono 9.338 i nuovi contagiati dal Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore (erano 11.705 ieri) mentre i decessi sono 73 (+4). Numeri che però sono condizionati dai 47.679 tamponi in meno effettuati rispetto al giorno precedente. La percentuale dei positivi si aggira intorno al 9%. In ospedale ci sono 7.676 persone (+545) delle quali 797 (+47) in terapia intensiva. I dimessi sono 1.498 più di ieri.

In Lombardia i nuovi contagiati sono 1.687 (erano 2.975 ieri) e i decessi sono 6 (ieri erano stati 21).