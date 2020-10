Vigevano, tenta di darsi fuoco in cella: detenuto salvato dagli agenti della polizia penitenziaria

Dopo aver danneggiato mobili e suppellettili della sua cella, pare per non essere riuscito a telefonare ai familiari, si è avvolto in un lenzuolo imbevuto di olio e si è dato fuoco. A salvare la vita di un giovane magrebino, detenuto nel carcere dei Piccolini, è stato il pronto intervento degli agenti della polizia penitenziaria. L'episodio è avvenuto sabato.

Il giovane ha riportato lievi ustioni mentre i suoi soccorritori sono rimasti illesi. «Un plauso da parte del sindacato a chi è intervenuto - commenta Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp - e che ha mostrato grande professionalità e senso del dovere impedendo che l'insano gesto potesse avere conseguenze ben più gravi».