Sospeso il Giro-E, salta la tappa di Vigevano

Il Giro-E, corsa parallela al Giro d'Italia riservata alle bici a pedalata assistita, è stato definitivamente sospeso. La notizia è di pochi minuti fa. Dopo le titubanze scaturite in seguito ad alcuni casi di positività (nei giorni scorsi due tappe erano state annullate), oggi la Rcs ha preso a malincuore la decisione definitiva, anche allo scopo di tutelare la corsa principale che si vuole a tutti i costi far arrivare a Milano domenica prossima. Vigevano era sede di partenza della tappa di venerdì prossimo, 23 ottobre. Prima del via era anche previsto un evento in Piazza Ducale. "Sono molto dispiaciuto - dice il vigevanese Luca Della Porta, speaker ufficiale della manifestazione - era tutto predisposto per l'evento in città ed ero riuscito a coinvolgere tanti storici protagonisti del ciclismo vigevanese, ma purtroppo ci siamo dovuti arrendere alla situazione contingente, nell'ottica di evitare il più possibile assembramenti, vista oltretutto la situazione che sta vivendo la Lombardia. Dispiace anche per tutti gli sponsor che avevano aderito entusiasticamente all'iniziativa. Speriamo che ci sarà in futuro un'altra occasione".