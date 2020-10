Covid-19, Lombardia sopra quota 2 mila contagi; 10.874 in tutto il Paese

Sono 10.874 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore contro i 9.338 di ieri. I decessi sono 89 (+16) mentre i dimessi sono 2.046. I tamponi effettuati sono stati 144.737, 45.875 in più di ieri. In ospedale sono ricoverate 8.454 persone (+545) delle quali 870 (+73) in terapia intensiva.

La Lombardia ha superato quota 2 mila (2.023) con 19 decessi (+13). In ospedale restano 1.391 persone (+142) delle quali 123 (+10) in terapia intensiva. I guariti, +34, sono complessivamente 87.072.