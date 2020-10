Basket: due positivi, la Elachem sospende l'attività

La Elachem Vigevano ha momentaneamente sospeso l'attività a seguito dell'accertamento di due casi di positività da Covid-19 riscontrato nella squadra. Sono due i giocatori che nei giorni scorsi avevano manifestato sintomi compatibili con il Coronavirus e che, sottoposti a tampone con tutto il resto del gruppo, sono risultati positivi.

La società è in costante contatto con la Ats per l'attivazione dei protocolli previsti. Salta così la seconda partita di Supercoppa di serie B di basket che era prevista per domani sera a Piacenza.