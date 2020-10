Covid-19: 15.199 nuovi casi in un giorno. Positivi 9 soggetti su 100

Nove soggetti positivi ogni 100 tamponi effettuati. E' il dato che emerge dal riscontro dell'attività di prevenzione svolta nelle ultime 24 ore in Italia con 117.848 tamponi effettuati (+33.111 rispetto a ieri). In Italia i nuovi casi di Covid-19 sono 15.199 (ieri erano 10.874), record assoluto, mentre i decessi sono 127 (+38). In ospedale ci sono 9.057 persone (+603) delle quali 926 (+56) in terapia intensiva. I guariti sono 2.369 più di ieri.

La Lombardia è la regione più colpita con 4.125 nuovi casi mentre i decessi sono stati 20. In ospedale restano 1.521 persone (+253) delle quali 134 (+11) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 519 più di ieri. La provincia di Milano resta la più colpita (+1.858), seguita da Monza e Brianza (+671) e Varese (+287). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 242.