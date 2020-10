Il sindaco “ribelle” di Robbio acquista i primi test salivari rapidi

Il sindaco “ribelle”, il primo in Italia a organizzare in pieno lockdown uno screening di massa sottoponendo i cittadini ai test sierologici, non si ferma. Roberto Francese è il primo anche a dotarsi di test rapidi salivari, gli stessi che il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che invierà in tutte le scuole.

I primi kit – 150 – se li è procurati oggi, mercoledì, dimostrando che è possibile acquistarli anche privatamente. Alcune aziende di Robbio lo hanno seguito, comprando i kit per testare i dipendenti. «L'unico modo – afferma Francese – per fermare il contagio è fare test di massa e isolare i positivi. Lo diciamo da sempre».

