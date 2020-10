Vigevano, ruba al Self: i carabinieri lo arrestano

Si è impadronito di una decina di attrezzi per un valore complessivo di circa 200 euro e li ha nascosti all'interno del giubbotto. Poi si è allontanato. La sua azione però è stata notata dalla direttrice del Self di corso Novara 148 che ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Il ladro, C.K., 45 anni, pregiudicato di nazionalità tunisina, è stato bloccato poco lontano da quattro carabinieri della sezione operativa. Con sè aveva ancora la refurtiva.

A quel punto per l'extracomunitario è scattato l'arresto con l'accusa di furto per la quale è stato processato per direttissima in Tribunale a Pavia.