Abbiategrasso, il sindaco scrive a Trenord: «Maggiori controlli contro gli assembramenti»

La maggior parte dei soggetti risultati positivi al Covid-19 residente in città è in età lavorativa e si sposta. E' quanto emerge dai dati a disposizione del Comune di Abbiategrasso. Proprio la circostanza può rappresentare un rischio di contagio. Per questo il sindaco Cesare Nai ha inviato una lettera a Trenord per chiedere controlli più serrati a protezione dei pendolari in modo particolare con riferimento agli assembramenti. «Nel territorio abbiatense gran parte della popolazione per recarsi al lavoro si avvale del servizio di trasporto pubblico – spiega il primo cittadino - che sappiamo essere una delle maggiori fonti di rischio per il contagio. Considerate le numerose segnalazioni sulla condizione dei mezzi di trasporto che servono la nostra città, e in particolare riguardo gli assembramenti sui treni della Milano-Mortara - continua Nai - abbiamo inviato una lettera a Trenord per richiedere urgenti provvedimenti e controlli volti a limitare il più possibile le situazioni di rischio per i pendolari. Considerata la situazione di costante aumento dei contagi di questi giorni è importante non abbassare la guardia sotto nessun punto di vista».

«Teniamo monitorata la situazione sui mezzi pubblici che servono la nostra città, non soltanto le linee ferroviarie ma anche il trasporto su gomma – aggiunge l'assessore ai Trasporti Francesco Bottene – Prendiamo atto del recente potenziamento delle corse da parte di Stav, ma invitiamo comunque a mantenere alta l’attenzione su eventuali situazioni di rischio».