Covid-19: in Italia 16.079 nuovi casi e 136 decessi

E' record di positivi al Covid-19 in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 16.079, il dato più alto di sempre, a fronte dei 15.199 di ieri e con 7.456 tamponi in meno. Il tasso di positività resta intorno al 9%. I decessi sono stati 136 (+9) mentre i dimessi sono 2.082 più di mercoledì. I pazienti ricoverati sono 9.694 (+603) dei quali 992 (+66) in terapia intensiva.

In Lombardia i nuovi casi sono 4.125 su 35.715 tamponi effettuati con 29 decessi (+9). In ospedale restano 1.841 persone (+186) delle quali 156 (+22) in terapia intensiva. Cresce anche il numero dei guariti oggi a +468 per un totale di 88.059.