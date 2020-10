Furti con destrezza in due centri estetici: 23enne denunciato

Aveva complessivamente sottratto circa mille euro. I furti erano avvenuti all'inizio di ottobre in due centri estetici. I carabinieri della Stazione di Garlasco, dopo una serie di indagini, individuato il responsabile: si tratta di un 23enne originario di Genova e residente a Savona. Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Pavia per i due furti con destrezza.