Controlli anti-Covid: dieci persone sanzionate, una denunciata

In provincia di Pavia sono state 3059 le persone controllate negli ultimi giorni: 10 le sanzioni, oltre a una persona denunciata per non aver rispettatato il divieto di allontanarsi da casa perché in quarantena. È il bilancio dei controlli, finalizzati a verificare il rispetto delle misure anti Covid, effettuati in provincia di Pavia dalle forze dell’ordine e dalle polizie locali.

I dati, forniti dalla Prefettura di Pavia, fanno riferimento al periodo da lunedì 19 ottobre ad oggi (sabato 24). Le attività e gli esercizi commerciali verificati sono 223, con una sanzione e 3 chiusure provvisorie di attività.