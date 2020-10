Covid, in Lombardia 4956 nuovi contagi e 51 decessi

Registrano ancora un aumento i dati relativi alla diffusione del Covid nel nostro Paese. Sono 19644 i nuovi casi (+2,6% rispetto a ieri) accertati in Italia, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 151 morti.

In Lombardia si sfiorano anche oggi i 5mila nuovi contagi: i positivi sono 4956 (ieri erano 4916), di cui 303 in provincia di Pavia (ieri 231), a fronte di 32749 tamponi processati (indice percentuale 15,1%). Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive, dove attualmente ci sono 213 pazienti (+29), e negli altri reparti (+140). I decessi per Covid in Regione sono stati 51.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.306, di cui 1.010 a Milano città

Bergamo: 57

Brescia: 309

Como: 108

Cremona:124

Lecco: 117

Lodi: 86

Mantova: 150

Monza e Brianza: 625

Pavia: 303

Sondrio: 86

Varese: 508