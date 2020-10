La rapina col coltello fallisce: scappa, ma viene tradito dal vizio del fumo

Prima di entrare in azione ha aspettato per circa un’ora. Quando la sua vittima, un tabaccaio, ha parcheggiato l’auto in via Cairoli, ha aperto improvvisamente la portiera e – travisato con mascherina, cappuccio e occhiali – si è infilato dentro il veicolo, puntando contro l’esercente un coltello. «Dammi il portafogli» gli intimato. L’uomo al volante ha reagito, mettendosi a urlare e spiazzando il rapinatore che, spaventato, si è dato alla fuga verso la stazione ferroviaria. È successo questa mattina (sabato), intorno alle 9,30.

Il Nucleo Operativo della polizia locale ha subito avviato le indagini, acquisendo i filmati delle telecamere della videosorveglianza comunale: le immagini mostravano la fuga, ma il volto del presunto rapinatore, che indossava un giubbotto nero, era ben nascosto. La svolta – che ha permesso di identificare il responsabile a meno di 9 ore dall’episodio – è arrivata grazie alle immagini di una telecamera di un’abitazione privata acquisite nel corso delle indagini: alcuni fotogrammi hanno infatti catturato il volto dell’uomo mentre si abbassa la mascherina per fumare. Intorno alle 18, gli agenti del Nucleo Operativo hanno suonato alla porta di un 39enne, residente a Vigevano e originario della provincia di Palermo. Di fronte agli agenti, ha subito ammesso le proprie responsabilità, raccontando di averlo fatto perché in crisi dopo aver perso il lavoro. È stato denunciato, a piede libero, per il reato di tentata rapina.