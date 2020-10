Truffe anziani e furti con destrezza, continuano gli incontri dei carabinieri

Sono iniziati all’inizio di settembre, e continueranno anche durante questo fine settimana gli incontri informativi organizzati dai Carabinieri della Compagnia di Voghera – che si estende per 775 chilometri quadrati, dalla Lomellina alle colline dell’Oltrepo, con 10 Stazioni (Mede, Sannazzaro de Burgondi, Pieve del Cairo, Casei Gerola, Voghera, Casteggio, Rivanazzano Terme, Godiasco Salice Terme, Varzi e Zavattarello) – nelle chiese, alla fine delle messe del sabato sera e della domenica, per sensibilizzare soprattutto gli anziani sul problema delle truffe e dei furti con destrezza.

Bastano semplici – ma efficaci – precauzioni per difendersi da truffatori senza scrupolo che, con l’emergenza coronavirus, hanno adottato anche l’espediente di fingersi sanitari, telefonano alle vittime e dicendo che un loro congiunto è ricoverato in ospedale per Covid e ha bisogno di costosissimi famarci speciali; i malviventi si presentano poi a casa della vittima, facendosi consegnare denaro e oro.

La regola più importante è non far entrare mai nessun estraneo in casa, «soprattutto nel caso di soggetti che si qualificano come tutori dell’ordine, ma che non sono in uniforme – spiegano dall’Arma – basta contattare immediatamente il numero unico di emergenza (112) che saprà dare le giuste rassicurazioni. Saranno poi gli operatori dell’Arma che procederanno alle eventuali verifiche del caso e invieranno, qualora necessario, direttamente del personale presso l’abitazione dell’anziano. A volte basta una reazione, o anche la sola manifestazione dell’intenzione di controllare, ovvero chiamare un parente o direttamente i carabinieri, per far desistere i malviventi. A riprova di ciò, possiamo annoverare un importante numero di tentativi che per tali reazioni non si sono concretizzati. Per questo, i carabinieri continuano a divulgare queste semplici nozioni di prevenzione che tanto possono fare e addirittura che, insieme a un’eventuale sperata descrizione dei malviventi o comunicazione di targhe di autovetture utilizzate, potrebbero essere fondamentali anche per la cattura degli stessi».