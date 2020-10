In Lombardia i nuovi contagi salgono a 5762, in provincia di Pavia 254

Sono 21273 i nuovi contagi registrati in Italia, con 128 morti.

Con 35285 tamponi processati è di 5762 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia (ieri erano 4956, con 32749 tamponi); cresce il rapporto tra tamponi e positivi che arriva al 16,3% (ieri 15,1%). In provincia di Pavia sono 254 i nuovi casi. Sono attualmente 231 i ricoverati in terapia intensiva (18 più di ieri); mentre sono 2326 i pazienti negli altri reparti (+173). È di 25 il numero dei deceduti per Covid in Regione (ieri erano stati 51), dall’inizio della pandemia 17235.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.589, di cui 1.217 a Milano città

Bergamo: 182

Brescia: 246

Como: 398

Cremona: 80

Lecco: 96

Lodi: 98

Mantova: 44

Monza e Brianza: 588

Pavia: 254

Sondrio: 11

Varese: 907