Mede, furto in casa: sparisce l’argenteria

Hanno aspettato che in casa non ci fosse nessuno per entrare in azione. L’anziana residente, infatti, era uscita e qualcuno ne ha approfittato per introdursi all’interno dell'abitazione, dove sono poi stati rilevati segni di effrazione. È successo in via Gobetti, a Mede. Quando è rincasata, la donna ha scoperto che era sparita l’argenteria e diversi altri oggetti. Venerdì mattina si è rivolta ai carabinieri, denunciando l’accaduto. Le indagini sono in corso.