Campionati, se ne riparla a inizio 2021

Importanti novità riguardo al calcio dilettantistico in Lombardia. Nella riunione di oggi il Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti ha determinato che l'attività agonistica non potrà riprendere prima del nuovo anno. «Considerato infatti che, anche in ipotesi di riapertura al 25 novembre, servirebbero alle squadre almeno due settimane di preparazione per scendere poi nuovamente in campo, si arriverebbe in pratica a ridosso delle festività natalizie e di fine anno. Per questo, abbiamo determinato che la ripresa ufficiale dell’attività non avvenga prima di gennaio 2021, mese che vorremmo dedicare ai recuperi delle gare non disputate nelle prime tre giornate d'andata ed eventualmente alle manifestazioni di Coppa". La data per la ripartenza dei campionati è dunque stata individuata in domenica 7 febbraio. Quanto al format che a quel punto verrà utilizzato, importante sarà il contributo delle società. “Vogliamo consultare le iscritte in merito alle nostre proposte circa possibili formule da adottare per portare a termine la stagione" ha dichiarato il presidente Giuseppe Baretti – e lo faremo non appena, Covid permettendo, avremo la possibilità di riunirle”.