Covid-19: in Italia 17.012 nuovi casi

Sono 17.012 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 124.686 tamponi, 37.194 in meno di ieri quando i positivi erano stati 21.273. I decessi sono 141 per un totale di 37.479 mentre guariti e dimessi sono 2.423 per complessive 268.626 persone. I pazienti ricoverati sono 12.997 (+991) mentre in terapia intensiva si trovano 1.284 persone (+76).

In Lombardia i contagi sono 3.570 contro i 5.762 di ieri