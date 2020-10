Dalla Regione fondi a Vigevano per gli straordinari alla polizia locale

Ci sono anche i Comuni di Vigevano, Voghera, Pavia ed Abbiategrasso tra quelli che hanno aderito al progetto varato dalla Regione Lombardia che ha messo a disposizione 343 mila euro da destinare agli straordinari del personale della polizia locale per interventi di sicurezza urbana da eseguire tra il 13 novembre ed il 15 dicembre. La delibera, proposta dall'assessore alla sicurezza Riccardo De Corato, contiene anche l'accordo di collaborazione tra Comuni capoluogo di provincia ed enti locali dotati di un organico inferiore alle 18 unità per pianificare delle operazioni congiunte.

«Ancora una volta – ha sottolineato De Corato – Regione Lombardia si è fatta carico delle spese per gli straordinari degli agenti di polizia locale. Si tratta di interventi più che mai necessari per il controllo del territorio che resta per noi un obiettivo primario».