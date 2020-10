Covid-19, record di contagi: 21.994. I decessi sono 221

Sono 21.994 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, per la seconda volta sopra quota 21 mila nell'arco del mese. I decessi sono 221, dato che riporta allo scorso mese di maggio, mentre i dimessi sono 3.362 più di ieri. I tamponi sono stati 49.712 e il tasso di positività si attesta al 12,6%, un punto in meno di ieri. In ospedale sono ricoverate 13.955 persone (+958) delle quali 1.411 (+127) in terapia intensiva. La Lombardia resta la regione più colpita seguita da Piemonte e Toscana.

In provincia di Pavia i nuovi casi sono 188 sui 5.035 di tutta la regione a fronte di 29.960 nuovi tamponi. Al momento le situazioni che preoccupano di più sono quella di Milano (+1.940 di cui 768 a Milano città) e Monza e Brianza (+1.362). Seguono Varese (+263), Como (+215) e Pavia. I decessi sono 58 per un totale di 17.310 mentre guariti e dimessi sono 418 più di ieri e salgono a quota 90.774. In ospedale sono degenti 2.715 persone (+256) delle quali 217 (+29) in terapia intensiva.