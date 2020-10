Covid-19: 24.991 nuovi casi, 298 in provincia di Pavia

E' nuovo record di contagi da Covid-19 in un solo giorno in Italia, 24.991 (ieri erano stati 21.994) ma è anche numero-record di tamponi con 198.952, 24.554 in più rispetto a ieri con il tasso di positività che si attesa al 12,5%. Per la prima volta i nuovi positivi superano i guariti totali che sono 3.416. I decessi sono 205 (erano 221 ieri) mentre i ricoverati crescono di 1.026 unità (14.981). In terapia intensiva restano 1.536 persone (+125) numeri vicini a quelli di fine lockdown.

In Lombardia i nuovi casi sono 7.558 (erano 5.035 ieri) a fronte di 41.260 tamponi effettuati e con 47 decessi. In ospedale ci sono 3.072 degenti (+357) dei quali 292 (+21) in terapia intensiva. I dimessi e i guariti sono 989 in più per un totale di 91.763 persone.

La provincia di Milano è quella che continua ad avere i numeri più alti (+2.708 dei quali 1.092 a Milano città), seguita da Varese (+1.902) e Monza e Brianza (+822). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 298.