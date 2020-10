Covid Hotel, Ats Pavia pubblica il bando

Ats Pavia ha pubblicato il bando per individuare "alberghi sanitari" in provincia per la degenza dei pazienzi Covid fino al tampone negativo.

«I dati dei contagi delle ultime settimane a Pavia – spiega Mara Azzi, direttore generale di Ats Pavia – così come in tutta la regione, destano preoccupazione e l’impegno di Ats si mantiene costante per garantire la massima tutela della salute dei cittadini. L’individuazione di “case temporanee di positivi”, strutture idonee all’accoglienza di persone potenzialmente contagiose, è in questo momento necessaria per ridurre il rischio di diffusione dell’epidemia in contesti familiari o in situazioni abitative collettive. I primi giorni saranno fondamentali per perfezionare la gestione del servizio e verificare l'efficacia delle soluzioni individuate, ma la speranza è di potenziare il più possibile l’attività di monitoraggio e riuscire a contenere il contagio».

La manifestazione di interesse ha l'obiettivo di individuare «nuovi posti letto, da attivare sul territorio della provincia di Pavia, per pazienti Covid-19 positivi dimessi dalle strutture ospedaliere, o provenienti dal territorio con bisogni di protezione sociale, che non possono rimanere al proprio domicilio per trascorrere il prescritto periodo di isolamento obbligatorio». L’inserimento dei pazienti nelle strutture potrà avvenire su proposta del medico di medicina generale dopo una verifica delle condizioni cliniche diretta o da parte delle Usca, del pronto soccorso, del medico centrale Areu o dalla Centrale Unica Regionale di Dimissione post ospedaliera.

La domanda di partecipazione al bando può essere presentata fino alle ore 12 del 10 novembre 2020, fatta salva eventuale proroga, all’indirizzo protocollo@pec.ats-pavia.it.