Il sindaco di Garlasco ricoverato dopo un malore: positivo al Covid

Il sindaco di Garlasco Pietro Francesco Farina, 67 anni, è stato trasportato ieri sera (mercoledì) al policlinico San Matteo di Pavia in seguito a un malore accusato mentre stava rientrando in casa. In ospedale è poi stato sottoposto a tampone, che è risultato positivo.

«È probabile che il mancamento sia avvenuto perché debilitato a causa del virus – spiega il vicesindaco Giuliana Braseschi – È stato ricoverato per effettuare alcuni accertamenti, ma ci hanno comunque tranquillizzati sulle sue condizioni di salute. Per quanto riguarda la giunta, nessuno di noi ha sintomi. Nei prossimi giorni ci sottoporremo ai necessari accertamenti».