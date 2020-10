Covid, in Lombardia 7339 nuovi contagi. I decessi sono 57

In Italia i nuovi positivi sono 26831 (ieri 24991), con oltre 200mila tamponi processati (201452). I decessi per Covid sono 217.

In Lombardia sono 7339 i positivi accertati nell'ultimo giorno, con 42684 tamponi effettuati (rapporto in percentuale tra positivi e tamponi pari al 17,1%). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 317. Sono attualmente 345 i ricoverati in terapia intensiva (+53) e 3355 negli altri reparti (+283). I decessi per Covid in Regione nelle ultime 24 ore sono stati 57, dall'inizio della pandemia 17414.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.211, di cui 1.393 a Milano città

Bergamo: 135

Brescia: 382

Como: 573

Cremona: 138

Lecco: 141

Lodi: 93

Mantova: 105

Monza e Brianza: 930

Pavia: 317

Sondrio: 176

Varese: 920