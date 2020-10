Alcolici dopo le 18: sanzionati titolare e 3 clienti di un bar-pizzeria

Ieri (giovedì) i carabinieri della Stazione di Belgioioso hanno riscontrato delle irregolarità all'interno di un bar-pizzeria di Albuzzano (Pavia). Intorno alle 19,30, il titolare del locale, non rispettando le disposizioni che vietano la consumazione al tavolo e la vendita di alcolici dopo le 18, è stato sorpreso mentre serviva alcolici a tre clienti, che si trovavano in una saletta non idonea a garantire il distanziamento. I militari dell'Arma hanno elevato sanzioni amministrative di euro 400 a ciascuno, disponendo la chiusura del locale per 5 giorni.