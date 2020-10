Rifinanziati il contributo "Buono Sociale B2" e il fondo "Sostegno affitto"

Nel corso dell'ultima assemblea del Piano di Zona di Vigevano e Lomellina, del 27 ottobre, sono stati rifinanziati il fondo "Sostegno Affitto" e il contributo "Buono Sociale B2" di regione Lombardia, quest'ultimo destinato alle famiglie dei soggetti socialmente fragili e che presentano disabilità gravissima.

La prima misura, dedicata al "sostegno del mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza sanitaria Covid 19", ora permetterà di mettere in campo risorse anche per i soggetti in graduatoria che non avevano ottenuto finora il finanziamento dopo aver partecipato al bando emesso a maggio. L'assemblea del piano di zona ha inoltre annunciato di voler istituire prossimamente anche un nuovo bando per sostenere le persone in difficoltà a causa della seconda ondata dell'epidemia.

Per quanto riguarda il Buono Sociale B2, «in base alle risorse inizialmente disponibili – spiega il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa – era stato possibile ammettere 242 domande rispetto alle complessive 259. Con il nuovo stanziamento di 163968 euro è stato possibile destinare fondi propri per finanziare e completare lo scorrimento della graduatoria per il restante 28% dei richiedenti, anche in considerazione del periodo di difficoltà nell’accesso ai servizi per la disabilità e per il sostegno delle famiglie e dei soggetti a più alto rischio di fragilità sociale».