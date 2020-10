Robbio, infortunio sul lavoro: soccorso un uomo di 41 anni

I sanitari del 118 sono intervenuti questa mattina (venerdì), poco prima delle 9,30, nella zona industriale di Robbio, in via Enrico Mattei, per soccorrere un uomo di 41 anni rimasto ferito mentre stava lavorando; alcune dita della mano sarebbero rimaste schiacciate in un macchinario.

In un primo momento era stato richiesto l'intervento anche dell'elisoccorso, ma i sanitari hanno poi optato per il trasporto su un'ambulanza della Croce Azzurra di Robbio al pronto soccorso del policlinico San Matteo, dove è arrivato in codice verde.