Covid-19: record di contagi per il quinto giorno consecutivo. Conte prepara il lockdown delle grandi città

Sono 8.919 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia a fronte di 46.781 tamponi effettuati. I decessi sono 73 che portano il totale a 17.535. I degenti in ospedale sono 4.033 (+335) dei quali 392 (+22) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 2.064 in più per un totale di 96.198. Sempre preoccupanti i dati della provincia di Milano (+3.730 dei quali 1.553 a Milano città) ma restano alti i riscontri delle province di di Monza e Brianza (+1.207) e Varese (1.202). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 387.

In tutto il Paese i nuovi contagi sono 31.758, record per il quinto giorno consecutivo, con 297 decessi ed un tasso di positività ai tamponi del 14,7%. In ospedale restano 17.966 persone (+972) delle quali 1.843 (+97) in terapia intensiva. Guariti e dimessi salgono di 5.859 unità. Non ci sono regioni che non registrano vittime. Oltre alla Lombardia i maggiori decessi si registrano in Piemonte (+28), Liguria e Toscana (+25) e Lazio (+22). Il presidente del consiglio Giuseppe Conte accelera i tempi per il nuovo Dpcm: lunedì riferirà in Parlamento. Allo studio il lockdown delle grandi città.